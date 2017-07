Pourquoi Macron a-t-il changé de place sur la photo du G20?

A l’unanimité, la presse française tente de nous expliquer que le comportement de Macron lors de la photo de famille du G20 était tout à fait normal, qu’il est simplement allé rejoindre sa place … à côté de Trump. Etrangement, la presse anglo-saxonne a une vision totalement différente … et beaucoup moins respectueuse. Quand l’amateurisme s’ajoute à la veulerie.

Retrouvailles chaleureuses, laborieuses explications sur le protocole, la presse française tente de redorer l’image d’un Président, qui n’a manifestement toujours pas conscience de la fonction qu’il occupe, ni du pays qu’il est censé représenter

Par exemple, LCI se lance ainsi dans l’opération Il faut sauver le petit soldat Macron:

Etrangement, la presse anglosaxonne n’a pas eu la même interprétation. Rappelons que chacun a un petit papier qui lui indique sa place. Or, selon elle, Macron aurait spécialement quitté la place qui était dévolue, vers le centre, mais au deuxième rang (ils n’avaient pas lu les explications de LCI), pour tout traverser, saluer à droite et à gauche, faire son show et permettre à Trump de ne pas perdre le face: il ne sera ainsi pas rejeté à l’extrémité de la photo.

En commentant les images, les journalistes de Fox News ne peuvent se retenir de rire de cet étrange individu, qui manifestement ne sait pas se tenir:



Comme on peut le lire également sur Newsweek:

Unfortunately for Trump, he was unable to use the same tactics in Hamburg Friday as he posed for his first G20 photo. Instead, Trump was left on the outside looking in, to the far right of the group, only prevented from being on the very outer limits by French President Emmanuel Macron, who made a late move to stand next to the American leader.